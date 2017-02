Alle 8.45 in via Rasori. Fiamme in ripostigio in piano interrato

Milano, 8 feb. (askanews) - Gli scolari della scuola elementare di via Rasori, in zona Pagano a Milano, sono stati evacuati per un principio di incendio che si è sviluppato intorno alle 8.45 in uno sgabuzzino al piano interrato. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, quando sono intervenuti sul posto i bambini erano già stati fatti uscire dall'istituto per precauzione, dato che il rogo nella stanza chiusa aveva sviluppato parecchio fumo e il calore ha danneggiato il soffitto che corrisponde con un tratto di corridoio e una scala. La dirigenza ha deciso di tenere chiuso almeno per oggi la scuola, probabilmente a causa del forte odore di bruciato e fino a quando i pompieri non avranno concluso tutti gli accertamenti per capire le cause del principio di incendio che è stato immediatamente spento.