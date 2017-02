Milano, 24 feb. (askanews) - "Sono molto preoccupato per il futuro della Pac: negli altri Paesi hanno avviato il confronto, qui invece non abbiamo alcun segnale dal Ministero. A Roma c'è un disinteresse plateale per le questioni che riguardano gli agricoltori". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, che ieri pomeriggio ha visitato a Canneto sull'Oglio (Mantova) l'azienda agricola Barozzi Holstein di Gianpietro e Leonardo Barozzi: 800 capi tra mungitura e rimonta, con una produzione di latte che nel 2016 ha raggiunto i 42.000 quintali, interamente conferita alla Latteria Casaticese. "Un'azienda - ha detto Fava - che ha puntato sull'efficienza e sul benessere animale e che sta pianificando una ulteriore espansione".

L'assessore lombardo si è complimentato per i premi ottenuti negli Stati Uniti dal Dairy Cattle Reproduction Council, che ha riconosciuto le altissime performance dell'azienda Barozzi nell'ambito della fertilità bovina. "Una storia di passione e impegno - ha proseguito Fava - che sta dando risultati da primato, riconosciuti anche oltreoceano. Purtroppo, stridono con la scarsa attenzione del ministero delle Politiche agricole, come ho avuto modo di denunciare anche in passato. Nel Piano straordinario sulla zootecnia da latte varato recentemente il Mipaaf ha stanziato 15 milioni di euro senza alcun criterio, scegliendo deliberatamente di non tutelare la selezione genetica, senza alcuna progettualità di medio-lungo termine. Cosi' non si aiutano gli allevatori".

Con un gruppo di agricoltori e allevatori l'assessore ha riflettuto anche sul prezzo del latte e il rinnovo del contratto, che scadrà a fine aprile. "Sono fiducioso sul prezzo - ha concluso Fava - anche se in questa fase a livello mondiale la domanda è debole".