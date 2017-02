Milano, 23 feb. (askanews) - "Non mi sono mai trovata bene con Maria Grazia Paturzo e non ero contenta di lavorare con lei. La sua presenza nella delegazione in partenza per Tokio mi creava motivi di disagio". La sottolineatura è arrivata da Isabella Votino, storica portavoce di Roberto Maroni, durante la sua deposizione come testimone nel processo milanese a carico del governatore lombardo. Al centro della vicenda, le presunte pressioni che sarebbero state effettuate sui vertici Expo nel tentativo di imporre la presenza di Maria Grazia Paturzo - ex collaboratrice di Maroni al Ministero dell'Interno e a lui legata, secondo l'accusa, da "una relazione sentimentale" - nella trasferta in Giappone dei primi di giugno del 2014.

Votino ha chiarito di non aver mai avuto buoni rapporti con Maria Grazia Paturzo. Al punto che, quando quest'ultima ottenne un contratto con Expo, "mi lamentai direttamente con Maroni", visto che "avevo riserve sulla Paturzo dovute alla precedente esperienza lavorativa (al Ministero dell'Interno durante il mandato di Maroni - ndr) in cui non mi ero trovata bene". Un disappunto espresso esplicitamente in un sms del 24 settembre 2013 inviato allo stesso governatore: "Va bene tutto - si lamentava Votino - ma farmela trovare a lavorare con me mi sembra eccessivo".

Le domande del pm Eugenio Fusco si sono concentrate soprattutto su alcuni sms da lei scambiati il 26 maggio 2014, ossia a pochi giorni dalla partenza per il Giappone, con Ciriello, ora imputato insieme al governatore per induzione indebita. "Ma è vero - chiedeva la portavoce di Maroni al funzionario - che viene pure quella lì a Tokio? Chi avrebbe dato indicazione? Proprio non esiste. In tal caso io libero il mio posto". E ancora, in una telefonata, sempre con Ciriello, intercettata il 27 maggio: "Sto talmente male che penso di non andare in Giappone. Gli ho scritto un messaggio perchè voglio essere trasparente con lui". La spiegazione? "In quei giorni - ha chiarito Votino nel corso della sua testimonianza - ero stressata per una serie di motivi personali e familiari. Mia madre era ricoverata in ospedale. E' per questo che decisi di non partire e informai subito Maroni".

All'ultimo minuto il governatore annullò il suo viaggio a Tokio: andò a Berna, spedendo in Giappone l'allora suo vice, Mario Mantovani. Un improvviso dietrofront dovuto a motivi di agenda, secondo Votino che ha chiarito: "Maroni guardò la scaletta degli eventi e ritenne che non ne valeva più la pena".