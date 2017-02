Pressioni su Expo, domani Sala testimonia su Maroni

Il governatore accusato di pressioni per favorire una sua amica

Milano, 1 feb. (askanews) - Il sindaco di Milano che rende testimonianza sul presidente della Regione Lombardia. Succederà domani nell'aula del processo milanese a carico di Roberto Maroni, imputato per le presunte pressioni esercitate sui vertici Expo allo scopo di favorire una sua ex collaboratrice al Viminale nella missione istituzionale a Tokio del 2 giugno 2014.

E' stato lo stesso pm Eugenio Fusco a citare Sala come testimone dell'accusa: la speranza del magistrato è che dall'ex amministratore delegato di Expo possano arrivare chiarimenti sulle sollecitazioni che il governatore avrebbe effettuato attraverso il capo della sua segreteria politica, Giacomo Cirello (pure lui sotto processo), sui vertici della società. Maroni, secondo l'accusa, avrebbe preteso da Expo il pagamento di tutte le spese di viaggio - oltre 6 mila euro - che la sua ex collaboratrice Maria Grazia Paturzo avrebbe sostenuto durante la missione del World Expo Tour in Giappone.

Il viaggio in Giappone saltò all'ultimo minuto: il governatore andò a Berna, in Svizzera, inviando a Tokio l'allora vicepresidente della giunta regionale, Mario Mantovani. Ma secondo il pm Fusco, è comunque colpevole di induzione indebita per aver tentato di favorire una donna a cui sarebbe legato da "una relazione affettiva".

