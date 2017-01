Milano, 19 gen. (askanews) - Gli investigatori del commissariato Quarto Oggiaro di Milano hanno arrestato un architetto di 41 anni che qualche mese fa era stato condannato in via definitiva e in contumacia a nove anni e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per violenza sessuale su minore e atti osceni in luogo pubblico per aver intrattenuto una relazione con una 13enne tra il 2013 e il 2014. Il latitante, un single incensurato di origine siciliana, è stato rintracciato ieri mattina alle 6 (dopo due settimane di ricerche) a San Donato Milanese, dove aveva subaffittato una stanza nell'appartamento di un suo collega per non risultare come intestatario di un contratto di affitto e quindi non poter essere rintracciato.

Secondo le indagini svolte a suo tempo dagli agenti del commissariato Centro del capoluogo lombardo, l'uomo aveva "aggangiato" la ragazzina nel settembre 2013 alla stazione Cadorna di Milano e l'aveva pedinata fino a casa, tanto che lei, preoccupata, aveva informato i genitori. Ma l'insistenza dell'uomo, che si spacciava per un 25enne che lavorava per un grande studio di architettura e le prometteva di sposarla, e l'ingenua curiosità dell'adolescente che gli aveva detto di avere 15 anni, avevano portato prima alla scambio dei numeri di telefono e poi a una vera e propria frequentazione. I due si incontravano dopo la scuola e per tutto il pomeriggio al parco Solari e al parco Sempione dove venivano consumati i rapporti sessuali. A far scattare le indagini, dopo diversi mesi che i due si frequentavano, erano stati i genitori della 13enne.