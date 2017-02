Milano, 18 feb. (askanews) - Presidio in piazza Duomo a Milano oggi pomeriggio dei consiglieri comunali leghisti contro il restyling con palme delle aiuole targato Starbucks (che arriverà nel 2018 con il suo primo punto vendita a Milano). I consiglieri, Alessandro Morelli e Max Bastoni in testa, hanno distribuito duecento banane ai passanti e si sono fatti fotografare mangiando il frutto davanti all'aiuola in allestimento con gli alberi delle palme, sullo sfondo del Duomo di Milano.

"Sala ha sbagliato tutto, doveva prima interpellare i milanesi. E' scivolato sulla classica buccia di banana - ha detto Morelli ai cronisti - Ha cercato di dire che non è colpa sua ma era informato della realizzazione dell'opera. Questo è uno stupro del simbolo della nostra città, il Duomo e la sua piazza. Chiediamo alla Madonnina - ha concluso l'esponente leghista - di guardare in alto, perché riteniamo che questo sia un vero errore per l'identità di Milano".