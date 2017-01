Pregiudicato ferito al volto da un colpo di pistola nel Milanese

Intorno alle 22 di ieri in via La Cava a Bollate. Non è grave

Milano, 11 gen. (askanews) - Un 21enne pregiudicato albanese è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ferito con un colpo di pistola al volto intorno alle 22 di ieri nei pressi della sede di un'associazione culturale in via La Cava in zona Cascina del Sole a Bollate (Milano). Il proiettile è entrato dalla guancia sinistra ed è uscito dal labbro destro e il giovane,residente a Cesano Maderno (Monza), ha ricevuto una prognosi di 15 giorni. Ieri sera la vittima, con precedenti per droga, era in compagnia del fratello, un 27enne anche lui pregiudicato. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Rho.