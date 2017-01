Milano, 25 gen. (askanews) - Un 28enne pregiudicato albanese è stato arrestato ieri dai carabinieri del Nucleo investigativo di Pavia dopo essere stato sorpreso nei pressi di uno stabile di via Eritrea a Busto Arsizio (Varese), con in tasca le chiavi di un appartamento al cui interno sono stati trovati circa 2,5 chili di cocaina e quasi quattro di marijuana, oltre a bilance, una macchina per il sottovuoto, buste in plastica e altro materiale per il confezionamento degli stupefacenti.

Secondo quanto riferito dall'Arma, da una stima approssimativa il valore dello stupefacente supererebbe i 150mila euro.