Milano, 25 feb. (askanews) - Sono migliorate le condizioni della ragazza di 14 anni che ieri sera è precipitata da una balaustra al piano superiore del Bicocca Village, centro commerciale dell'omonimo quartiere a Nord di Milano. Il volo di 6 metri non ha compromesso gli organi interni della giovane che ora è ricoverata all'ospedale Niguarda con una prognosi di 25 giorni.

Il caso è stato assegnato agli investigatori del commissariato di Polizia Greco-Turro, competente a livello territoriale, che stanno conducendo una serie di accertamenti attraverso l'analisi delle telecamere a circuito chiuso della zona. Nelle prossime ore gli inquirenti dovranno anche riascoltare i testimoni mettendo a confronto le loro versioni per chiarire la dinamica della caduta.

L'ipotesi iniziale - quella di un malore provocato dall'aver fumato uno spinello - è al momento ridimensionata ed è tutta da verificare. La giovane si trovata al Bicocca Village in compagnia di 5 amici, tutti minorenni, per andare a vedere un film al cinema della struttura. Prima dell'inizio della proiezione, il gruppo è uscito a fumare ma non è chiaro se la ragazza abbia davvero assunto stupefacenti. Alcuni testimoni hanno parlato di una sigaretta rollata a mano con una cartina, altri di uno spinello di marijuana. Una volta saliti al piano superiore della struttura, la 14enne si è sentita male, ha avuto un mancamento ma si sarebbe ripresa quasi immediatamente, nel giro di una manciata di secondi. Poi si sarebbe sporta eccessivamente dalla balaustra ed è precipitata dopo aver perso l'equilibrio.