Milano, 19 gen. (askanews) - Sono state posate oggi le prime sei Pietre di Inciampo di Milano, sampietrini ricoperti di ottone messi davanti alle abitazioni di deportati nei lager nazisti. Ogni cubo riporta nome, anno di nascita, giorno e luogo della deportazione e data di morte. In tutta Europa ce ne sono già più di 50.000. A Milano il primo è stato cementato davanti alla casa, in corso Magenta 55, dove abitava Alberto Segre, padre di Liliana, che a sua volta venne deportata a Auschwitz all'età di 13 anni, ma a differenza del genitore si salvò. Al suo ritorno a Milano dopo la liberazione la prima cosa che la ragazzina fece fu quella di tornare davanti a quel portone, ma non venne riconosciuta dal portinaio.

"Io vivevo privilegiata, una bambina viziata, amatissima, una principessina che di colpo è passata dalla piccola reggia calda di amore e di affetti, 'tiepida casa' come scrive Primo Levi, all'inferno di Auschwitz. Oggi ho 86 anni, sono nonna felice di tre nipoti. Dopo tanto odio e tanta morte ho conosciuto l'amore, la felicità di diventare mamma e il mio primo figlio si chiama Alberto come mio padre. Eravamo un duo particolare, un papà grande e alto con una bambina per mano. Siamo arrivati fino ad Auschwitz, ma là le mani sono state divise" ha detto Liliana Segre, guardando dal cortile le finestre dell'appartamento al terzo piano dove ha vissuto per 12 anni.

"E' importante ribadire la memoria - ha aggiunto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. A volte mi preoccupa un po' vedere i nostri ragazzi troppo orientati verso il presente e il futuro, ma è importante anche guardarsi indietro e Milano è la città della memoria. Si tratta di un'iniziativa veramente importante". Le pietre, realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig, sono state posate anche in memoria dell'architetto dello studio Bbpr Gian Luigi Banfi (via dei Chiostri 2), di Adele Basevi Lombroso (via Vespri Siciliani, 71), di Dante Coen (via Plinio, 20), di Melchiorre De Giuli (via Milazzo, 4) e di Giuseppe Lenzi (via Spontini, 8).