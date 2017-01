Roma, 30 gen. (askanews) - La Polizia Stradale di Lecco, Isernia e Campobasso ha arrestato due molisani per il reato di uso di documenti falsi per l'espatrio, che agivano su tutto il territorio nazionale. Nel corso delle perquisizioni è stata trovata - si spiega in una nota - una vera e propria "stamperia clandestina" di documenti falsi.

Variegata è stata la tipologia dei documenti rinvenuti, tutti riconosciuti dagli Stati dell'Unione europea, pronti ad essere falsificati; tra di essi spiccano titoli validi per l'espatrio, utilizzabili sia per l'immigrazione che per l'emigrazione clandestina, e migliaia tra carte d'identità, patenti di guida, carte di circolazione, certificati assicurativi.

I poliziotti hanno trovato oltre al materiale documentale, anche un'ingente somma di denaro contante e i macchinari e strumenti informatici, tra i quali hardware e software di ultima generazione, tutti idonei alla falsificazione di documenti. Si tratta di un avanzato "laboratorio tecnologico" che richiederà tempo ai poliziotti intervenuti, per essere analizzato.

Numerosi i reati scaturiti dalla perquisizione, che spaziano dalla ricettazione, al falso documentale, al furto, al riciclaggio di denaro e alla truffa ai danni dello Stato. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10 Sezione Polizia Stradale di Lecco.