Milano, 30 gen. (askanews) - Aveva la sua base logistica a Milano, dove i migranti venivano reclutati nei pressi della stazione Centrale, la banda di trafficanti di migranti scoperta dalla squadra mobile di Cremona coordinata dalla Dda di Milano. Trentaquattro le persone arrestate (18 delle quali in Italia), alcune delle quali già detenute perché catturate in questi due anni di indagine in Italia, Francia e Germania. Si tratta di cittadini di origine egiziana (i capi dell'organizzazione), afghani, albanesi, sudanesi, tunisini e tre italiani reclutati come autisti nel Cremonese. Altre cinque persone ricercate risultano irreperibili.

Secondo quanto riferito da inquirenti e investigatori, i migranti pagavano in base alla tratta che volevano effettuare, dai 50 ai mille euro, a seconda che partissero dalla Sicilia dove erano sbarcati o partissero dal capoluogo lombardo, e se volessero o meno attraversare la frontiera francese a Ventimiglia e poi le altre frontiere fino alla destinazione desiderata, quasi sempre la Germania, la Svezia e gli altri Paesi del Nord Europa. Solitamente i migranti viaggiavano sui treni (sparpagliati in diversi scompartimenti per non attirare l'attenzione e seguiti a distanza dai "passeur" che gli avevano comperato il biglietto) ma anche a bordo di furgoni, camion (anche frigoriferi) e automobili che viaggiavano soprattutto di notte per sfuggire ai controlli. La maggior parte dei migranti reclutati erano cittadini sudanesi, eritrei e siriani, ma sono state identificate anche persone (tra cui minori) provenienti da altri Paesi africani, dall'Afghanistan e dal Pakistan.

L'organizzazione al centro dell'indagine, anche grazie a un suo uomo che viveva a Catania, conosceva "tempi e modalità degli sbarchi in Sicilia" e sulla base di questi strutturava la sua attività criminale. La polizia ha spiegato che tutti i mezzi viaggiavano sempre "a pieno carico", e in un caso gli agenti hanno trovato, stipati in un furgone chiuso con un lucchetto, 40 disperati che facevano persino fatica a respirare.