Milano, 7 feb. (askanews) - La polizia ha sgomberato una palazzina dell'area "De Nora" in via San Faustino 61, nel popolare quartiere Lambrate di Milano, occupato abusivamente da disperati stranieri.

Ieri, gl agenti del commissariato Lambrate, con l'ausilio di personale del Reparto prevenzione crimine Lombardia e della Annonaria dei vigili hanno denunciato quattro pregiudicati, tre algerini e un marocchino, per occupazione abusiva aggravata, per reati contro l'immigrazione e il cittadino marocchino anche per spaccio perché trovato con 15 grammi di hashish. I quattro sono stati fotosegnalati e accompagnati presso l'ufficio Immigrazione della Questura per la valutazione delle loro posizioni.