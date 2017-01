Milano, 18 gen. (askanews) - I poliziotti del commissariato Lambrate hanno arrestato a Milano nel corso di due diverse operazine due pusher di origine filippina in possesso di quasi 10 grammi di shaboo. Il primo a finire in manette, la sera di lunedì scorso, è stato un 27enne disoccupato bloccato nella sua casa di via Filippino Lippi dove sono stati sequestrati 4,7 grammi della potente metanfetamina. Il secondo, un 38enne pregiudicato irregolare scoperto nella mattinata di ieri, nascondeva nel suo appartamento di un palazzo di via Boiardo, 5 grammi, circa 3mila euro in contanti e una pistola. Ai due arrestati, gli investigatori del commissariato sono arrivati seguendo degli acquirenti loro connazionali.