Milano, 4 gen. (askanews) - Nel corso del 2016 la polizia ferroviaria in Lombardia ha scortato più di 19mila treni e sorvegliato oltre 28mila stazioni con un bilancio di 110 proposte di provvedimenti di polizia, 126 minori rintracciati, 2.480 contravvenzioni di cui 1.760 al regolamento di polizia ferroviaria, 66.155 persone identificate, 311 arrestate e 1.791 denunciate. Sono i numeri del bilancio annuale delle attività compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.

Lo scorso anno la polizia ferroviaria lombarda ha svolto servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza in stazione, servizi di scorta a bordo treno e presidi durante la salita dei viaggiatori, contravvenzioni per violazioni al regolamento di polizia ferroviaria, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso, rintraccio di persone scomparse. Alle solite attività si sono aggiunte molte giornate di controlli straordinari come quelli fatti durante le festività natalizie e tuttora in corso.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre questi sono i numeri su tutto il territorio della Lombardia: 28.709 servizi di vigilanza negli scali ferroviari, 8.022 quelli di scorta a bordo dei convogli, 19.182 i treni scortati, 6.622 i pattugliamenti lungo la linea ferroviaria, 2.571 i servizi antiborseggio, 81 i cosiddetti "pattuglioni straordinari", 110 proposte di provvedimenti di polizia, 126 minori rintracciati, 2.480 contravvenzioni di cui 1760 al regolamento di polizia ferroviaria, 66.155 identificati, 311 persone arrestate e 1.791 denunciate.