Milano, 9 gen. (askanews) - Dal 19 dicembre al 6 gennaio scorsi, gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato 19 persone, ne hanno denunciate 46 e identificate 937, elevando 18 contravvenzioni. Lo ha annunciato la Questura del capoluogo lombardo, spiegando che la Polfer ha svolto 864 servizi di vigilanza in stazione e 88 a bordo treno, per un totale di 269 convogli controllati. I servizi di pattuglia lungo le linee ferroviarie sono stati 206 e 101 quelli straordinari mirati a contrastare il fenomeno del borseggio. Due i minori scomparsi che sono stati rintracciati.

In particolare, tra il 4 gennaio e il giorno della Befana, gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria della polizia ferroviaria di Milano hanno arresto un 40enne algerino, che aveva rubato una borsa a un turista in piazza IV Novembre, un 30enne libanese che aveva rubato un paio di scarpe da un negozio della stazione di Porta Garibaldi e cinque giovanissime cittadine bosniache alla stazione Centrale. Il gruppetto è stato bloccato mentre tentava di borseggiare una turista orientale sul Frecciarossa per Venezia: le ragazze, di cui due minorenni, sono tutte in avanzato stato di gravidanza.