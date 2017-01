Picco di 79 micro grammi per metro cubo in città

Milano, 24 gen. (askanews) - Restano oltre i limiti i livelli di inquinamento a Milano e provincia. Nella giornata del 23 gennaio i livelli di Pm10 sono arrivati a 79 microgrammi per metro cubo nella centralina Arpa di Milano Pascal, mentre nelle altre due di Senato e Verziere il valore era 62 e 59. Livelli ben oltre il limite massimo di 50 microgrammi per metro cubo anche ad Arese, nell'hinterland milanese, dove Pm10 registrato era 76, e a Pioltello-Limito con 65. Più basso l'inquinamento rilevato a Magenta, in provincia, dove il Pm10 era 58.

A far restare lo smog oltre i limiti contribuiscono le condizioni meteo, con tempo poco nuvoloso e assenza prolungata di piogge e venti forti, che secondo le previsioni di Arpa Lombardia resteranno invariate anche nei prossimi giorni.

Del bel tempo ha approfittato il sindaco di Milano Beppe Sala, che sul suo profilo Facebook ha postato una foto mentre percorre una pista ciclabile in sella alle due ruote. "A Milano il tempo è splendido, ma se non piove le polveri sottili restano sopra la media. Questo il mio piccolo contributo all'ambiente" ha scritto a corredo della fotografia in bicicletta, che ha ricevuto dopo 2 ore più di 140 commenti. Molti hanno notato che nella foto si vedono "un furgone e un'auto in divieto di sosta sulla ciclabile" alle spalle di Sala, qualcuno che il sindaco non indossa il casco, altri ancora hanno lamentato che in città ci siano poche piste ciclabili.

E' arrivato il settimo giorno consecutivo di sforamento dei limiti di Pm10 in città, si avvicina dunque il blocco dei Diesel Euro 3 previsto da Protocollo anti smog.