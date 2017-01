Milano, 10 gen. (askanews) - I carabinieri della Compagnie di Corsico e di Rho (Milano) hanno rinvenuto armi, munizioni e circa mezzo chilo di droghe nel corso di una serie di appositi servizi di perlustrazione nelle aree rurali dei rispettivi territori di competenza. Nella serata di sabato scorso, in un cascinale abbandonato in zona via Adda a Opera, i militari hanno rinvenuto un fucile a caricamento singolo calibro 7,62, una carabina semiautomatica calibro 223 "Remington" con due caricatori, una carabina semiautomatica di produzione sovietica cal. 7,62 con baionetta, nonché 592 cartucce di vario calibro. Le armi, tutte in perfetto stato di conservazione e funzionanti, sono risultate rubate nel dicembre scorso in un'abitazione della provincia di Pavia.

Il giorno seguente, in un'area boschiva lungo via Trattati di Roma a Garbagnate Milanese, i carabinieri hanno individuato una station wagon che era stata rubata nei primi giorni dell'anno a Cerro Maggiore (Milano). Nel vano portaoggetti del cruscotto è stata trovata una Smith&Wesson calibro 357 magnum, sottratta nel corso di un furto compiuto nel febbraio 2015 in un'abitazione in provincia di Biella. Insieme con la pistola, c'erano 32 proiettili e un silenziatore artigianale in acciaio con 4 cartucce a pallini calibro 12. In diversi nascondigli ricavati nel veicolo, sono stati trovati anche 350 grammi di hashish in panetti, ovuli e dosi, 50 grammi di cocaina e altrettanti di eroina, 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.