Milano, 16 feb. (askanews) - "Campo Progressista prosegue in piena autonomia il lavoro di costruzione della rete di cittadini, associazioni, realtà civiche e territoriali che hanno a cuore un programma politico per la giustizia sociale, per la tutela dell'ambiente, per lo sviluppo economico e per i diritti dei lavoratori". Lo scrive Giuliano Pisapia sul suo profilo Facebook.

"Nei prossimi giorni in Italia si confronteranno storie, proposte politiche, biografie che appartengono alla grande famiglia del centrosinistra - ha scritto l'ex sindaco di Milano atteso a Londra, dove tiene una serie di incontri "utili a riflettere sul futuro dell'Europa e della sinistra".

"Il mio auspicio - ha aggiunto Pisapia - è che nel confronto serio e anche aspro che si svolgerà a Rimini e a Roma tutti facciano lo sforzo di ritrovare prima i valori comuni che le ragioni di divisione e di separazione. Il CampoProgressista che abbiamo immaginato e stiamo iniziando a progettare vuole innanzi tutto essere utile a questo. Rimettere insieme le migliori esperienze di governo del centrosinistra che si sono misurate nelle città, nelle regioni e nel Paese e ritrovare ragioni di unità, marcando chiaramente la discontinuità con gli errori del passato".