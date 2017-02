Pirellone mobilitato per liberare italiano detenuto in Mauritania

Cristian Provvisionato in carcere per presunta truffa informatica

Milano, 14 feb. (askanews) - Il Consiglio regionale della Lombardia si mobilita nuovamente per Cristian Provvisionato, un giovane di Cornaredo (Milano), malato di diabete, detenuto dall'1 settembre 2015 in Mauritania perché considerato responsabile di una presunta truffa informatica ai danni del Paese africano. L'Aula del Pirellone ha infatti approvato una mozione del consigliere di Forza Italia Mario Mantovani, e sottoscritta anche dal vice presidente Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) e dal consigliere Carolina Toia (Lista Maroni), con la quale si chiede l'intervento e il supporto della Regione per tutelare i diritti del cittadino lombardo che ha perso 30 chilogrammi, ha bisogno di cure e non può contare su assistenza legale e sanitaria.

Il documento chiede di verificare la possibilità che la Lombardia possa supportare i familiari nel rapporto con il Ministero degli Affari Esteri e che si sensibilizzino i si coinvolgano i parlamenti italiani eletti nel collegio Nord-Ovest del parlamento europeo presenti anche nell'Assemblea parlamentare Africa-Cairaibi, Pacifico-Unione Europea. A favore del documento e a un intervento che sblocchi la situazione in Aula sono intervenuti anche i consiglieri Fabio Pizzul (Pd) e Paola Macchi (M5s).

L'assessore alla Cultura, Cristina Capellin, ha informato l'Aula che sulla questione nel novembre scorso il presidente Roberto Maroni aveva inviato una lettera all'allora ministro degli Esteri, l'attuale premier Paolo Gentiloni, in cui si chiedeva di prendere provvedimenti per garantire a Provvisionato adeguate cure e ottenerne la liberazione. Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte delle istituzioni centrali, Palazzo Lombardia invierà una nuova nota all'attuale ministro degli Esteri, Angelino Alfano, e avvierà contatti con il segretariato generale della Farnesina e i parlamentari europei.