Milano, 24 gen. (askanews) - Un elettricista di 36 anni, Francesco Scalvini, è ricoverato in gravi condizioni alla Fondazione Poliambulanza di Brescia, dopo essere stato colpito alla testa con un arnese di ferro presumibilmente da alcuni ladri che aveva sorpreso, insieme con il padre e lo zio, intorno alle 20 di ieri nel magazzino dell'azienda di famiglia in via Francesco Petrarca a Ghedi (Brescia). L'uomo è stato operato d'urgenza durante la notte e ora si trova in prognosi riservata.

I carabinieri della stazione di Ghedi e dalla Compagnia di Verolanuova stanno ora conducendo le indagini. Tra le prime ipotesi, quella che ad agire ieri sera possa essere stata una banda di ladri composta da tre-quattro persone, forse di origine slava, da tempo attiva nella zona.

Il deposito della ditta di installazione e manutenzione di impianti elettrici, si trova sotto l'appartamento della famiglia in una palazzina di due piani. Dopo l'aggressione (che sembrerebbe un furto sfociato in rapina) i ladri sarebbero fuggiti a bordo di un'automobile. Ieri sera anche il padre e lo zio del 36enne, di 66 e 71 anni, sono stati trasportati in ospedale, il pronto soccorso di Montichiari, ma le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.