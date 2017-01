Picchia e tenta di stuprare 35enne: denunciato nel Varesotto

Vittima aggredita il giorno di Natale in casa a Busto Arsizio

Milano, 11 gen. (askanews) - Un 30enne disoccupato di origine pakistana, incensurato e regolare in Italia, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Busto Arsizio (Varese) per violenza sessuale, danneggiamento aggravato e lesioni personali nei confronti di un'operaia di origine marocchina di 35 anni.

Secondo quanto denunciato dalla vittima e verificato dall'Arma, nella serata del 25 dicembre scorso, l'uomo si era presentato a casa della donna che aveva conosciuto casualmente il giorno prima e dopo averla aggredita con calci e pugni e immobilizzata sul letto, aveva tentato di violentarla. La donna era però riuscita a reagire e a metterlo in fuga. Non pago, una volta in strada, l'uomo aveva sfondato con un bastone la finestra dell'appartamento al primo piano della donna.

Subito dopo, la donna si era fatta visitare all'ospedale bustocco dove i sanitari le avevano riscontrato una "contusione cranio-occipitale in esiti di percosse".