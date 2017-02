Roma, 19 feb. (askanews) - "La Milano del buon senso boccia senza appello le palme in piazza Duomo. Cio' ovviamente non giustifica il vandalismo dei soliti cretini". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, allegando un sondaggio on line, in base al quale, su 8.749 votanti, il 76,4 per cento dice di non gradire le palme in piazza Duomo a Milano. Il presidente contemporaneamente stigmatizza l'atto di vandalismo con cui, la notte scorsa, e' stato dato fuoco a tre delle palme della piazza.