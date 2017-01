Milano, 20 gen. (askanews) - Il procuratore di Milano, Francesco Greco, non ha "nulla in contrario" sul fatto che sia un Tribunale distrettuale a occuparsi di reati riguardanti le imprese, ma avverte: se si procede in questa direzione "vanno chiusi i Tribunali locali piccoli" in modo tale da assegnare le risorse a quelli distrettuali. Greco, intervenuto alla presentazione di uno studio sulla giustizia civile alle Gallerie d'Italia, ha sottolineato l'importanza del ruolo della giustizia negoziata: "Sono stato il primo a proporre la non punibilità di chi accetta l'accertamento fuscale", ma i "puristi della pena, che sono poi puristi della prescrizione, hanno detto che non era accettabile" ha concluso.