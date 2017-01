Stamattina blitz dei carabinieri in via Chiesa Rossa

Milano, 19 gen. (askanews) - Due pregiudicati rom italiani di 35 e 40 anni residenti nel campo nomadi di via Chiesa Rossa a Milano sono indagati a piede per nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri coordinata dalla Procura del capoluogo lombardo su una rapina subita da un piccolo imprenditore di origine marocchina il 20 dicembre scorso.

Questa mattina, quasi un centinaio di carabinieri con due unità cinofili e l'ausilio di un elicottero, hanno consegnato ai due indagati l'avviso di garanzia per rapina aggravata in concorso e effettuato una serie di perquisizioni.

Il piccolo imprenditore (residente a Varese) aveva denunciato di essersi recato con altri due suoi connazionli nel campo nomadi per acquistare diversi elettrodomestici pubblicizzati in un'inserzione: dopo aver trattato il prezzo con alcune persone (tra cui ci sarebbero stati i due indagati) poi allontanatesi, erano stati circondati, minacciati e picchiati da cinque persone incapucciate e armate di pistola, che li avevano derubati dei 25mila euro in contanti destinati all'acquisto degli elettrodomestici. Gli aggressori li avevano poi costretti a risalire sulla loro auto e li avevano lettaralmente spinti fuori dal campo tamponandoli con un'altra autombile.

Al blitz di questa mattina hanno partecipato anche le aliquote di primo intervento (A.P.I.), le nuove unità antiterrorismo dell'Arma.