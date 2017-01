Milano, 4 gen. (askanews) - Tra chi aspetta la tradizionale calza con regali e carbone o partecipa a manifestazioni tipiche come le sfilate dei Re Magi, la festa dell'Epifania coinvolge quest'anno circa un milanese su 6 (17%) per una spesa di oltre 20 milioni di euro, tra allestimenti, regali e festeggiamenti. È quanto emerge da un'indagine della Camera di commercio di Milano su circa 600 milanesi a dicembre 2016.

Il 16% dei milanesi approfitterà invece della giornata di festa per disfare l'albero e gli addobbi natalizi mentre il 19% sarà in viaggio, tra chi è ancora in vacanza, approfitta della giornata per fare una gita o è sulla via del rientro. Un milanese su due (50%) non farà nulla di particolare, oltre uno su 50 (3%) inizierà a rimettersi in forma fisicamente dopo gli eccessi delle feste con dieta o sport.

In Lombardia sono 18 mila le imprese di dolci, alimentari e giocattoli, più legate alle feste, un decimo del totale italiano. Le prime per numero di imprese sono Milano con circa 6mila, e Brescia con 3mila, seguono Bergamo con 2mila, Varese, Pavia e Monza con oltre mille.