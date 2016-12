Festa in casa per un milanese su tre, sulla neve per il 6%

Milano, 29 dic. (askanews) - Oltre 100 milioni di euro: è questa la spesa dei milanesi per il Capodanno 2016, tra festeggiamenti, regali, pranzi, vestiti, accessori e addobbi. E' quanto emerge da un'indagine condotta dalla Camera di commercio di Milano in queste settimane su circa 600 milanesi.

Ma come festeggeranno i milanesi l'arrivo del 2017? In oltre un caso su tre (36,5%) impegnati in una festa organizzata a casa propria o di amici mentre oltre il 6% festeggerà sulla neve. Un milanese su venti sarà in viaggio visitando una città e due su cinquanta passeranno la serata a teatro o al cinema o saranno in posto caldo, magari al mare. Il 16% invece, sceglie una serata tranquilla a casa e il 2% andrà a letto prima di mezzanotte. Festa per locali per il 2% dei milanesi. E tra chi parte prima, durante o dopo Capodanno, sarà in vacanza in questi giorni oltre un milanese su cinque.

In Lombardia sono 16 mila le imprese attive come ristoranti, discoteche e night club, più legate al Capodanno. Un settimo del totale italiano. Sono oltre 15 mila ristoranti e 400 sale da ballo e discoteche. Prime per imprese Milano con circa 5.800, Brescia con 2.352, Bergamo con 1.566, Varese con 1.227, Como e Pavia con circa mille. Tra 2015 e 2016 il settore è cresciuto del 3,7% con punte del +6,6% a Milano e +5,7% a Como.