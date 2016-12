Milano, 21 dic. (askanews) - "La garanzia rilasciata a Pedemontana senza la revisione del piano economico finanziario e senza aver risolto il contenzioso con Strabag è un azzardo che rischia di costare carissimo ai lombardi. Ricordo che Pedemontana è un'opera in finanza di progetto e tutti sono capaci di fare progetti scaricando i rischi sul pubblico. La garanzia è una polpetta avvelenata i cui effetti si vedranno solo tra dieci anni, quando la giunta Maroni sarà ormai un ricordo." Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Enrico Brambilla ha commentato il via libera, oggi in Consiglio regionale, dell'emendamento al Bilancio 2017-19 che autorizza la giunta regionale a rilasciare una garanzia di 450 milioni in vent'anni ad Autostrada Pedemontana Lombarda per permetterle di accedere al credito necessario a completare le successive tratte.

È stato invece ritirato l'emendamento, sempre dell'assessore al bilancio Massimo Garavaglia, che mirava a introdurre una deroga alla legge nazionale per sbloccare l'erogazione degli emolumenti del presidente di Pedemontana Antonio Di Pietro.

"Noi non mettiamo in dubbio che il lavoro di Di Pietro vada remunerato, anche perché il presidente sta lavorando bene - dichiara Brambilla - ma la legge nazionale è chiara e non poteva essere elusa con un voto del Consiglio regionale".