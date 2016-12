Milano, 20 dic. (askanews) - Il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Enrico Brambilla è intervenuto oggi in Consiglio regionale per chiedere al presidente dell'Aula di acquisire il parere del servizio legislativo in merito a un emendamento presentato dall'assessore Massimo Garavaglia che riguarda l'introduzione di una deroga a una legge nazionale per poter attribuire un compenso agli amministratori di società pubbliche o partecipate che percepiscano già la pensione. Il caso specifico, si legge in una nota del pd, è quello di Antonio Di Pietro, da qualche mese presidente del Consiglio di amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda.

"Vogliamo vederci chiaro - ha dichiarato Brambilla - Al momento non sappiano né se il Consiglio possa intervenire su una legge nazionale né quanto questo vada eventualmente a incidere sulle finanze regionali. Ovviamente non è per noi una questione personale verso Di Pietro, di cui riconosciamo l'impegno per risolvere una situazione molto complicata".