Milano, 22 dic. (askanews) - Dopo il ritiro di un emendamento alla legge di stabilità della Regione Lombardia che era stato proposto per permettere di derogare alla legge che non consente di pagare emolumenti per i pensionati che hanno cariche in società partecipate, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha affermato che occorre studiare un "piano B" per assicurare il "giusto compenso" per Antonio Di Pietro, presidente di Pedemontana.

"Credo giusto che chi si impegna - ha detto Maroni a margine dell'incontro per lo scambio di auguri di Natale con i giornalisti - come lui si sta impegnando, giorno e notte, in un'attività importante, abbia il giusto compenso. Purtroppo, la legge nazionale lo impedisce. Ho parlato con lui, abbiamo deciso di ritirare l'emendamento, studiamo un piano B. Ma il principio che chi lavora e lavora bene e intensamente non debba farlo gratis mi sembra sacrosanto". A chi gli ha chiesto se Di Pietro possa lasciare l'incarico, Maroni ha replicato: "Non credo. È una sfida troppo bella, importante per lui, troppo attrattiva. Credo che rimarrà".