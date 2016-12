Milano, 21 dic. (askanews) - "Le regole vanno rispettate, una deroga per lo stipendio a Di Pietro, che già percepisce la pensione e vitalizio parlamentare, oltre che illegittima sarebbe stata una presa in giro per tutte quelle migliaia di cittadini che faticano ad arrivare a fine mese. Grazie al M5S si è impedito un ennesimo abominio in deroga". Lo ha affermato Stefano Buffagni, consigliere regionale del M5S Lombardia, commentando il ritiro da parte della Giunta Maroni dell'emendamento alla legge di Stabilità della Regione Lombardia che avrebbe consentito di renumerare gli incarichi nelle società partecipate anche a chi percepisce una pensione, come il presidente di Pedemontana Antonio Di Pietro.