Milano, 21 dic. (askanews) - "La furia asfaltatrice di Roberto Maroni e della sua maggioranza non conosce tregua. Il fondo di garanzia per salvare Pedemontana è inaccettabile; è l'ennesimo disperato tentativo di evitare un fallimento annunciato a spese dei cittadini lombardi. Si taglia tutto dalla sanità, alla scuola ai trasporti, eccetto che sulle opere che devastano il territorio. Lo ha affermato Gianmarco Corbetta, consigliere regionale del M5S Lombardia.

"Nel project financing il rischio è a carico dei privati, se il progetto non sta in piedi non è giusto che a pagare siano i lombard - ha osservato Corbetta - Questa maggioranza si attiva solo quando deve trovare 60 milioni per Brebemi o 450 milioni per Pedemontana. Le garanzie - ha concluso - non risolveranno gli enormi problemi ambientali ed economici dell'opera: col passare del tempo il conto sarà sempre più salato e quando il sipario calerà su Pedemontana a pagare saranno ancora i cittadini".