Milano, 14 feb. (askanews) - "La scissione del Pd sarebbe una situazione sgradevolissima: qui arriviamo al paradosso che la sinistra ha lavorato bene in questi anni difficili e rischia di perdere tutto il lavoro fatto. Sarebbe un grande peccato". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del piano opere per le scuole di Milano. "Io sono esterno al Pd - ha proseguito Sala - ma vedo che il Pd, in questo momento, ha bisogno di tanta unione e di tanta ricostruzione. Spero che non si perda il momento. Gli altri non brillano, non saremo così sciocchi da prendere noi tutto il vento negativo".