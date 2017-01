Milano, 18 gen. (askanews) - I funzionari dell'Ufficio delle dogane di Bergamo in servizio all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della guardia di finanza, denaro non dichiarato per un importo complessivo di 51mila dollari statunitensi, pari a 48.571,43 euro. Le banconote erano nel bagaglio a mano di un passeggero di nazionalità siriana, residente in Arabia Saudita, in arrivo dalla Turchia.

Nel rispetto della normativa valutaria che stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante pari o superiori a 10mila euro, il passeggero ha pagato 5.785,71 euro, pari al 15% della somma eccedente il limite ammesso.