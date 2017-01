Milano, 4 gen. (askanews) - Per il fondatore del movimento politico Energie per l'Italia, Stefano Parisi, a Milano e nel Paese "è tempo di decisioni, non di chiacchiere" in materia di immigrati e espulsioni. Lo ha scritto su Facebook sottolineando la necessità di un "piano chiaro per il rimpatrio degli immigrati irregolari, una gestione rigorosa e non burocratica, efficiente e trasparente". A suo parere "questo garantirebbe innanzitutto gli immigrati regolari, gli italiani che hanno bisogno di sicurezza e toglierebbe spazio ai tanti interessi economici legati alla inefficiente gestione dell'immigrazione. Occorre un piano nazionale, dalle moschee (con una legge ad hoc) ai percorsi di integrazione, alla gestione rapida ed efficiente dei reimpatri".

"Come fanno Majorino e Rozza a convivere nella stessa Giunta? Come sempre accade la retorica di Majorino fiorisce quando entra a contatto con la realtà delle cose. Sulla riapertura dei Cie a Milano e nel resto d'Italia certa sinistra non vuole aprire gli occhi. Il ministro Minniti ha proposto la riapertura dei Cie per la sicurezza degli italiani, per l'espulsione rapida di persone radicalizzate e a rischio terrorismo. A Milano l'assessore alla Sicurezza Rozza sta con Minniti, mentre quello al welfare riesuma i ferrivecchi dell'ideologismo dicendo no al Governo e affermando come sempre che ci vorrebbe 'ben altro'" ha osservato Parisi, che è consigliere comunale a Palazzo Marino.

"Ci sono quartieri di Milano sottoposti ad una pressione migratoria pericolosissima, in cui negli anni dell'Amministrazione Pisapia e Majorino sono proliferate cellule di estremismo islamista ormai ben note agli inquirenti. E' ora di aprire gli occhi e finirla con il pressapochismo di chi tratta queste questioni come se fossero questioni di welfare o di generico buon cuore, nascondendo interessi economici opachi. Quanti attentati terroristici serviranno per vedere finalmente soccombere la retorica falsa e buonista di certa sinistra? Il sindaco Sala, che ha espresso una visione più ragionevole, faccia un passo concreto per la riapertura di uno o più Cie. Dignitosi, rispettosi, ma altrettanto rapidi nelle procedure di legge. Sopratutto prenda definitivamente le distanze da certe posizioni incompatibili con le esigenze di sicurezza che l'amministrazione comunale deve garantire ai cittadini milanesi. Questa ambiguità non può durare oltre".