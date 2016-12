Milano, 21 dic. (askanews) - Per il capo dell'opposizione a Palazzo Marino ed ex candidato sindaco del centrodestra Stefano Parisi l'autosospensione di Beppe Sala da sindaco è stata "grave" perché ci deve essere "indipendenza della politica dalla magistratura e indipendenza delle magistratura dalla politica". Parlando dopo l'intervento del sindaco di Milano in Consiglio Comunale, Parisi ha sostenuto che così come la politica non deve interferire nell'attività di altre istituzioni "la magistratura non deve interferire nella vita politica della città", soprattutto quando si tratta di "un avviso di garanzia".

Commentando il discorso di Sala, Parisi ha affermato: "Dal punto di vista umano lo capisco perfettamente. Gli ricordo che il sindaco è un semplice cittadino nei confronti della giustizia ma non lo è nei confronti della città di Milano". E rivolto al primo cittadino ha aggiunto: "Dovrebbe apprezzare il fatto che nessuno dai banchi dell'opposizione abbia strumentalizzato quello che avviene. Il fatto che lei abbia saputo solo dai giornali del so avviso di garanzia avviene da molti anni. E il fatto che lei oggi sia tornato a lavorare è importante per i milanesi, anche perché quando uno ha una carica così importante deve anteporla alla sua persona".

Parisi ha quindi fatto riferimento alle questioni "ancora aperte non chiarite" di Expo formulando l'auspicio che si "possa arrivare il prima possibile a questi chiarimenti" e a lavorare "in futuro con maggiore serenità".