Roma, 31 dic. (askanews) - "Oggi il sindaco Beppe Sala ha affidato alla cronaca di Milano alcune sue riflessioni sul Governo della città, il suo rapporto con la Regione Lombardia e con l'opposizione. Sono riflessioni interessanti". Lo ha scritto su Facebook Stefano Parisi, già candidato del centrodestra alle elezioni comunali, commentando le riflessioni del sindaco milanese sul rapporto tra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale.

"E' giusto - ha proseguito - l'appello che fa alle forze della maggioranza sulla necessità di avere un rapporto costruttivo con l'opposizione non solo nei momenti del voto in aula consiliare ma nella definizione delle strategie future. Il proposito di voler risolvere i problemi della città e di voler rappresentare tutti i milanesi, non solo quelli che lo hanno votato, mi sembra saggio. Un buon proposito per l'anno nuovo".

"Però questo nuovo rapporto - Ha sottolineato Parisi - deve essere sollecitato non in modo strumentale nei momenti di crisi dell'attività della giunta, ma in modo più sistematico, per condividere una visione di lungo periodo sul futuro della città. Lo abbiamo detto più volte, il programma di Sala in campagna elettorale, non era adeguato ad affrontare i gravi problemi della città. Sala lo ha dovuto presto archiviare quando è entrato in contatto con la realtà del Governo cittadino. Ora è necessario trovare momenti di confronto non casuali e non opportunistici, sui temi della sicurezza, della gestione dell'immigrazione, delle case popolari, dello sviluppo economico, dell'attrazione degli investimenti, della burocrazia e delle tasse".

"Il 28 e 29 gennaio - ha annunciato Parisi - vogliamo fare il punto sul Governo della città e sulla visione del suo futuro. I tanti temi toccati in campagna elettorale ci faranno da guida. Sarà un momento di confronto con la città e con la Giunta. Invitiamo ad un confronto Beppe Sala. Mi auguro che il Sindaco partecipi. Sarebbe un primo importante segnale di cambiamento di metodo di governo. Farebbe bene alla Giunta, farebbe molto bene a Milano".