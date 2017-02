Milano, 20 feb. (askanews) - Per Stefano Parisi a Milano il centrodestra si è reso protagonista di una "ridicola politicizzazione" della questione delle palme e dei banani in piazza del Duomo. Lo ha detto a margine della seduta odierna del Consiglio comunale riferendosi all'esposizione in Aula, durante la seduta precedente, di banane gonfiabili e cartelli raffiguranti cammelli. Tutti simboli, secondo gli autori della protesta, di una presunta "africanizzazione" della città.

"Le palme sono semplicemente brutte - ha osservato Parisi - e spero che le rimuovano, ma è molto grave che il centrodestra sia venuto in Aula con quelle banane e abbia dato un significato etnico alla piantumazione" di questi vegetali.

Per Parisi la vicenda dà invece "un giudizio negativo sulla politica e sull'amministrazione milanese che ha la responsabilità di avere la città sulle prime pagine dei giornali nazionali con un dibattito sulle palme e non sulle cose davvero importanti come la crescita. E' un'offesa a Milano e ai milanesi".