Milano, 27 feb. (askanews) - Sono attesi tra i 500 e i 600mila fedeli a Milano e Monza il 25 marzo in occasione della visita di Papa Francesco. Si tratta di stime, chiaramente, ma è su questi numeri che si sta ragionando per mettere a punto la macchina organizzativa dell'evento in Lombardia che, come hanno ripetuto da più parti nella conferenza stampa a un mese dall'appuntamento, non sarà un "evento blindato, non è questo che vuole il Papa".

La giornata inizierà alle 8.30 con la visita alle case bianche di via Salomone-via Zama a Milano, dove saluterà i residenti. Poi si recherà in Duomo verso le 10 per un incontro con i ministri ordinati, le consacrate e i consacrati. Un'ora dopo la recita dell'Angelus con la benedizione dei presenti e, a seguire, la visita ai detenuti di San Vittore. Per questo appuntamento Papa Francesco ha espresso il desiderio di salutare tutti i carcerati, "un desiderio che sarà esaudito", ha detto Don Davide Milani, portavoce della curia ambrosiana. Questo sarà un momento centrale della visita di Bergoglio in Lombardia, al pari della messa che terrà nel pomeriggio alle 15 al Parco di Monza, momento chiave per l'incontro coi fedeli. Infine, alle 17.30, a San Siro con 80mila cresimandi e cresimati, ultimo appuntamento in agenda prima della partenza per Roma da Linate.

"C'è una grande attesa per l'arrivo del Papa - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni - c'è un lavoro di squadra tra tutte le istituzioni. A noi è stato dato il compito di coordinare il piano safety, il piano sicurezza e sanitario". "Il Papa ha deciso di fare visita a una città poliforme - gli ha fatto eco il sindaco di Milano, Beppe Sala - noi siamo al lavoro perchè la giornata funzioni al meglio. Avremo chiaramente una grande attenzione ma non vorrei che passasse la sensazione che sarà una visita blindata, non deve essere così".

E' chiaro che uno dei temi portanti sarà quello della mobilità: i principali mezzi saranno i treni, con Trenord che ha sviluppato un piano ad hoc per la giornata, e i bus granturismo. Ma per chi potrà, soprattutto in vista della messa la parco di Monza, è suggerito anche l'uso della bici o addirittura percorsi a piedi. Nelle due città saranno previste delle zone off limits che al momento sono ancora da definire.

"Avremo un centro unico di coordinamento in via Drago (già usato per Expo, ndr) dotato di software aggiornati - ha spiegato il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese - l'evento si svolgerà in tutta sicurezza, non sarà blindato, porterà un numero elevato di persone con qualche disagio conseguente ma credo che lo si possa superare".