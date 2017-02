Milano, 8 feb. (askanews) - Si aprono giovedì 9 febbraio 2017 le iscrizioni per partecipare alla messa con papa Francesco, in programma il 25 marzo alle 15 al Parco di Monza. Chi desidera partecipare alla Messa al Parco di Monza, da domani può recarsi in parrocchia e lasciare il proprio nominativo.

La raccolta delle adesioni è decentrata. Il compito infatti è stato affidato ad ogni parrocchia o comunità pastorale. La Messa è il cuore di tutta la visita di papa Francesco a Milano e alle terre ambrosiane: è un momento aperto a tutti. Le persone con disabilità o anziani con difficoltà di movimento sono facilitate nell'accesso all'area, grazie alla presenza di Caritas Ambrosiana, Oftal e Unitalsi.