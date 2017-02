Roma, 19 feb. (askanews) - "Stanotte qualcuno ha cercato di bruciare alcune palme danneggiandone in particolare una. E' un gesto vile e le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili. Gli imbecilli però perdono sempre, e l'effetto sarà che i milanesi ci si affezioneranno ancora di più alle piante. Nel frattempo il via vai continuo di turisti, curiosi che fotografano le palme non si interrompe". Lo ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran giunto in Piazza Duomo in seguito all'atto vandalico compiuto da ignoti nella notte che ha portato al danneggiamento di alcune palme.