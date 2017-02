"Ma per Milano decidano i milanesi, non una multinazionale"

Milano, 20 feb. (askanews) - "Noi italiani cediamo una delle piazza più belle del mondo ad una multinazionale americana che nel nome del business decide di mettere palme e banani e delle canne cinesi. Se li piantassero a casa loro. A Milano ci sono i platani, i tigli, i viali napoleonici. Ma la risposta non è dar fuoco alla palma. La risposta è che per Milano scelgano i milanesi". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo sulle polemiche per le palme sistemate in piazza Duomo volute dalla catena americana Starbucks, che ha vinto un bando di sponsorizzazione del Comune. Nella notte tra sabato e domenica, dopo le proteste in giornata dei leghisti e di Casa Pound, alcune palme erano state date alle fiamme.