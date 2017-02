Milano, 15 feb. (askanews) - Un simbolo dell'incontro tra culture e fedi, un omaggio al luogo che ospiterà l'evento. Sono queste le linee essenziali del palco su cui Papa Francesco celebrerà la Messa al parco di Monza, sabato 25 marzo, alle 15, in occasione della sua visita pastorale nella diocesi di Milano. Due grandi torri laterali, in alluminio e ferro, sorreggeranno la copertura, come i pilastri di un grande ponte gettato da un lato all'altro del lungo frontale a evocare, appunto, lo scambio e l'incontro. Sullo sfondo, invece, si svilupperà la scenografia, realizzata con pannelli in legno, su cui, con un lavoro di intaglio, è stata riprodotta la stessa decorazione del Duomo di Monza, incluso il caratteristico rosone.

La struttura, montata davanti a Villa Mirabello, sarà lunga 80 metri e profonda 30. Il piano di calpestio sarà a una quota di tre metri sopra terra per consentire la massima visibilità. Per garantire ai fedeli di seguire la celebrazione ci saranno sei maxi schermi di dieci metri per otto (due sul palco e gli altri quattro sui lati a destra e sinistra) e 25 torri di rimando del segnale audio e video sparse per i 400.000 metri quadri di prato. I fondali della scenografia sono di legno riciclato, l'intelaiatura in ferro e alluminio sarà smontata e riutilizzata. Inoltre per ridurre l'impatto è stata scelta una struttura portante prefabbricata che non richiede di scavare il terreno per la posa della fondamenta.

Tre le aree, con funzioni differenti: sulla sinistra la grande tribuna a gradoni da 500 posti che ospiterà il coro e la pedana per i 40 membri dell'orchestra; al centro la zona su cui sarà montato l'altare e le sedute dei celebranti; a destra la zona riservata ai disabili. Il palco è stato ideato dall'architetto Claudio Santucci, specializzato in progetti per lo spettacolo e la comunicazione, ed è stato realizzato dalla società Safe event solutions.