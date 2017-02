Milano, 16 feb. (askanews) - "Milano è uno dei luoghi in Italia dove il processo di riforma strutturale portato avanti dal governo ha funzionato meglio", come ad esempio nella giustizia civile. Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan durante la conferenza stampa dopo l'incontro "Italy is now and next" per fare il punto sulla competitività del sistema paese in vista della candidatura per ospitare l'Ema, l'agenzia europea del farmaco.

Padoan ha poi ricordato che nella legge di bilancio 2017 "ci sono misure di incentivazione fiscale pensate per poter ampliare i benefici alle imprese e che attraggono capitale umano". Altro elemento qualificante di Milano è "la capacità di fare squadra anche attraverso l'istituzione di una task force composta dall'amministrazione del Comune, dal Governo, che si avvarrà del sostengo di Consob e Banca d'Italia, dell'Agenzia dell'Entrata e della Guardia di Finanza, per fornire informazione e assistenza a quanti volessero ricollocarsi a Milano".

Infine, ha concluso Padoan "ci si impegnerà con iniziative anche all'estero per far conoscere all'europa perché Milano è una destinazione interessate e attraente".