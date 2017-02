Lipparini: piattaforma aperta per cittadini e ai professionisti

Milano, 21 feb. (askanews) - E' stato presentato oggi presso il Palazzo della Triennale, il nuovo Geoportale del Comune di Milano, curato dall'Ufficio Sit Centrale e Toponomastica e realizzato con il supporto di Esri Italia. Si tratta di una piattaforma geografica che permette di gestire e condividere in maniera integrata tutti i dati geografici in possesso del Comune di Milano (mappe tecniche e story map), consentendo così una pubblicazione agile e snella dei dati territoriali anche in formato open.

"Presentiamo oggi un nuovo strumento a disposizione di tutti i cittadini e dei professionisti che vogliano ricevere informazioni precise e geolocalizzate - ha commentato Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data -. Navigando all'interno della piattaforma si potrà accedere, ad esempio, a utili informazioni sulla distribuzione geografica delle scuole, si potranno conoscere i limiti geografici dei nove municipi o la posizione di tutte le case dell'acqua. Il Geoportale si avvale inoltre di un innovativo modello di fruizione che prevede la totale disponibilità dei dati territoriali e la possibilità di dotare l'Amministrazione di un nuovo strumento di lavoro. Un'iniziativa che conferma la centralità degli open data come strumento di trasparenza e partecipazione e di restituzione di valore al territorio".

Il Geoportale rappresenta quindi uno strumento di divulgazione e lavoro, un luogo atto alla conservazione, all'analisi e alla distribuzione dell'informazione geografica dell'Amministrazione comunale in affiancamento agli altri strumenti già a disposizione dei cittadini, come il portale Sisi - Sistema Statistico Integrato - disponibile al link sisi.comune.milano.it e il portale open data, consultabile al link dati.comune.milano.it.

Per effettuare una ricerca all'interno del Geoportale bisogna inserire una chiave all'interno del catalogo o scegliere tra le diverse tematiche proposte (ambiente, educazione, mobilità, territorio, topografia, storiografia) e il sistema rilascerà l'informazione mappata e disponibile per il download. Il progetto verrà ulteriormente alimentato e la collaborazione con gli utilizzatori dei geodati sarà centrale per migliorare la qualità delle informazioni rilasciate.