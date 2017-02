Deputata Hdp Dilek Ocalan in città per corteo nazionale di sabato

Milano, 8 feb. (askanews) - "Quella del governo turco nei confronti dei curdi è una politica di genocido a tutti gli effetti. E' il tentativo di annientare un popolo la cui unica richiesta è quella di poter vivere in pace nelle terre dove ha sempre abitato, parlando la propria lingua e dando libera espressione alla propria cultura". E' quanto ha dichiarato ai cronisti la deputata del partito turco filo-curdo Hdp, Dilek Ocalan, nipote dello storico leader del Pkk Abdullah Ocalan, oggi a Milano in vista della manifestazione nazionale che si terrà sabato pomeriggio con le parole d'ordine "Libertà per Ocalan e per tutte le prigioniere e i prigionieri politici: pace e giustizia per il Kurdistan".

"E' chiaro che una responsabilità grave nella politica di sterminio del popolo curdo ce l'ha anche il consesso internazionale che ha consentito, 18 anni fa, l'arresto, di Abdullah Ocalan" ha proseguito la deputata di Halklarin demokratik partisi (il Partito democratico dei popoli), la cui prevista presenza nel capoluogo lombardo era in dubbio dopo che ieri era stata fermata all'aeroporto di Istanbul dalla polizia turca, che però dopo alcune ore le ha permesso di partire per l'Italia.

