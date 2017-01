Milano, 4 gen. (askanews) - Dai primi accertamenti svolti sulla vicenda del neonato morto dopo un parto cesareo d'urgenza a Melegnano emergono "tempestività di azione dei sanitari coinvolti nell'accaduto e osservanza delle procedure": lo ha precisato una nota diffusa dal presidio ospedaliero Vizzolo Predabissi dove si è svolta la vicenda, riportata dal Corriere della Sera. Coinvolta una coppia di coniugi che ha fatto denuncia ai carabinieri e su cui è stata aperta un'inchiesta.

L'ospedale nel comunicato ha descritto quanto accaduto il 2 gennaio scorso a Melegnano. "La signora è stata accolta in pronto soccorso in due circostanze e nella prima, alle ore 18.30 circa, è stata dimessa poiché non emergevano indicazioni per proseguire l'osservazione in ospedale - si legge nella nota - si è ripresentata in pronto soccorso dopo due ore circa essendo nel frattempo sopravvenute contrazioni uterine. A seguito del secondo accesso è stato deciso di ricoverare la gestante per iniziale travaglio". Secondo la nota dell'ospedale "il travaglio prima e la procedura di urgenza per il parto cesareo dopo, resosi necessario per il manifestarsi di criticità cliniche al feto, risultano effettuate con tempestività dagli operatori sanitari".

Il comunicato precisa che "le valutazioni ufficiali sull'accaduto sono in corso ma le prime evidenze fanno emergere una tempestività di azione dei sanitari coinvolti nell'accaduto e osservanza delle procedure" e che "sono in corso gli esami autoptici disposti dalla magistratura".

Infine l'ospedale e la direzione sanitaria hanno espresso "vicinanza al dolore della famiglia e rammarico per l'esito imprevisto del parto" e "il doloroso evento".