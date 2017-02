Neo prefetto Lamorgese: Milano è adeguatamente presidiata

Milano, 14 feb. (askanews) - "Milano è già presidiata, oltre alle forze di polizia, abbiamo 800 militari: badate bene che questo è un numero abbastanza significativo e che mi pare abbastanza adeuguato, tenete conto che ogni volta che arrivano altri militari in aggiunta si va ad incidere sulle altre provincie perché c'è una rimodulazione, si tolgono da una parte e si mettono in un'altra". E' quanto ha affermato il nuovo prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, nel corso di una conferenza stampa organizzata nel suo primo giorno di insediamento ufficiale a Palazzo Diotti. Così come i suoi predecessori e i vertici locali delle forze dell'ordine, anche il neo prefetto ritiene dunque che il dispositivo di sicurezza schierato nel capoluogo lombardo sia congruo, pur spiegando di aver già iniziato a discutere delle problematiche relative all'immigrazione, alle occupazioni abusive, alle periferie, alla sicurezza sui treni e alla criminalità più in generale.

"Non escludo che al tavolo tecnico con le forze delle polizie vedremo venga rimodulata la presenza dei militari oggi presenti sul territorio" ha aggiunto Lamorgese, sottolineando "vedo invece difficile un loro incremento così come un loro decremento, dato che - ha affermato sorridendo - quando arrivano è difficile che vengano tolti".

Infine, il prefetto ha spiegato che "per adesso rimarranno" i "new jersey" antisfondamento posizionati il 21 dicembre scorso come misura antiterrorismo nel pieno centro della città.