Neo prefetto di Milano Luciana Lamorgese: è il tempo delle donne

Milano, 14 feb. (askanews) - "Ormai è il tempo delle donne: l'epoca in cui Platone, nel famoso testo 'La Repubblica', si chiedeva sarà tempo che le donne governino, è storia passata. Io non faccio alcuna differenza, non ho mai sentito un diverso trattamento nell'ambito della mia Amministrazione, il tetto di cristallo lo abbiamo superato". Così il primo prefetto donna di Milano, Luciana Lamorgese, si è presentata alla stampa nel primo giorno di insediamento ufficiale a Palazzo Diotti, dove è giunta ieri da Roma.

Già perfettamente operativa, (ieri ha incontrato il sindaco Giuseppe Sala e questa mattina i vertici locali di polizia, carabinieri e guardia di finanza), l'ex capo di Gabinetto del Viminale, ha spiegato che "dobbiamo lavorare soprattutto sulla percezione della sicurezza dei cittadini, che devono avere il senso di libertà di uscire e di godere la città e noi, con le forze di polizia, dobbiamo garantirglielo".

Il nuovo prefetto ha sottolineato di aver trovato una generale "situazione di tranquillità" senza particolari emergenze, pur ricordando le criticità dell'immigrazione, della criminalità e delle occupazioni abusive. Per quanto riguarda invece il terrorismo, Lamorgese ha spiegato che "la vicenda di Anis Amri ha fatto emergere la preparazione delle forze di polizia e dimostrato quanto funzioni l'attività di prevenzione", evidenziando che "il nostro obbiettivo è quello di continuare a lavorare in questo senso", ricordando che "abbiamo delle forze di polizia che sono un'eccellenza" ma anche che "il cosiddetto 'rischio zero' non esiste".