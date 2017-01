Milano, 26 gen. (askanews) - Una sfida tra 157 atleti provenienti da 10 regioni d'Italia in rappresentanza di 37 club. Questi i numeri dei Campionati italiani assoluti di Badminton che si giocheranno dal 27 al 29 gennaio al Palabadminton di via Giovanni Cimabue 24 a Milano.

L'evento, giunto alla sua quarantunesima edizione e patrocinato dal Coni, dal Cip, dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Regione Lombardia, si conferma palcoscenico ideale per tutti gli atleti senza limiti di età con il più esperto, Giuseppino Lupi (Vignanello BC), classe 1960 e l'atleta più giovane Masal Lea Maiocchi (Junior BC Milano) del 2005. La Lombardia con 45 unità, guidata dal GSA Chiari (18 atleti), si attesta come la regione più presente seguita dal Piemonte con 36 in cui spicca il Boccardo Novi (18 atleti) e l'Alto Adige con 27 di cui ben 17 dell'ASV Malles. Con 8 club, la Lombardia è anche la regione con più società a questi campionati, seguita dalla Sicilia con 7 e dal Lazio con 6.

"Siamo orgogliosi di poter ospitare questo importante evento sportivo " ha detto l'assessora al Turismo e sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, sottolineando che "la nostra ambizione è che Milano diventi teatro di quante più discipline possibile, praticate a tutti i livelli". "Crediamo in una cultura dello sport diffusa e trasversale, che abbracci territorio, popolazione, atleti e discipline senza ostacoli" ha proseguito Guaineri, che ha invitato "tutti i cittadini a seguire questi campionati di Badminton e le famiglie a farli vivere ai più piccoli, perché la passione sana per lo sport passa attraverso molteplici vie, l'importante è avvicinarsi".

(segue)